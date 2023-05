Projekt „Wie arbeiten wir 2033?“: Hier stellt unser Team die Recherche im Podcast vor

Hannover. „Wie arbeiten wir 2033 in Niedersachsen?“ Über diese Frage streiten derzeit die Generationen. Unsere Volontärinnen und Volontäre Leonie Habisch, Minoka Dzialas, Max Baumgart, Laura Ebeling und Nina Hoffmann haben dazu intensiv recherchiert und mit Unternehmerinnen, Angestellten und Experten Interviews geführt. Und in einem Fall: Sogar mit dem eigenen Vater, denn der hat in den Neunzigerjahren bei Volkswagen die derzeit wieder heiß diskutierte Viertagewoche schon einmal erlebt. Nicht ganz freiwillig – die Geschäfte im VW-Konzern liefen damals so mau.

Was wird aus dem Generationenvertrag? Wird KI ein Jobkiller?

Die Fragestellungen liegen auf der Hand: Funktioniert der Generationenvertrag noch, wenn immer weniger Menschen in Erwerbstätigkeit für immer mehr Menschen im Ruhestand die Rente erwirtschaften sollen? Was tun Unternehmen, wenn immer mehr Stellen unbesetzt bleiben, weil die Alten ausscheiden und den Jungen die Work-Life-Balance wichtiger ist Überstunden für die Karriere? Stimmt das überhaupt so? Und was heißt eigentlich Viertagewoche ganz genau? Dass alle bei vollem Lohnausgleich weniger arbeiten? Oder härter ranklotzen, und ab Donnerstagabend ist Wochenende? Und schließlich das Mega-Thema KI. Wird sie ein nützliches Werkzeug für alle oder ein Jobkiller?

Hört, hört! Leonie Habisch (von links), Max Baumgart, Monika Dzialas und Laura Ebeling bei der Podcast-Aufnahme. © Quelle: Uwe Jannsen

Die Story hinter den Nachrichten: Hören Sie das Team im Recherche-Podcast

In vielen Berichten beleuchtet das Team die wichtigsten Aspekte des Themenkomplexes von vielen Seiten (die Links dazu finden Sie unten). Außerdem erzählen sie hier in zwei Podcast-Episoden von ihren Interviews und den Recherchen. Dabei geben sie spannende Einblick in die Geschichten hinter den Nachrichten – und sie halten hier und da auch mit der eigenen Meinung nicht hinterm Berg.

Hören Sie doch direkt mal rein!

