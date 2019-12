Arpke

Das war ein Schrecken am Morgen: Als ein Anwohner der Straße Am Teich in Arpke am Sonnabendvormittag gegen 11.30 Uhr in seiner Scheune hantierte, entdeckte er unter dem Brennholz eine auffällig gemusterte Schlange. Der Arpker griff daraufhin beherzt zu einem Eimer und fing das etwa 120 Zentimeter lange Reptil ein.

Besitzer der Albino-Kornnatter ist noch unbekannt

Wie sich später herausstellte, war es eine Nordamerikanische Albino-Kornnatter – die zum Glück nicht giftig ist. Er alarmierte daraufhin die Tierretter der Feuerwehr, die die Schlange abholten. Wem die Schlange gehört, ist derzeit nicht bekannt.

Von Oliver Kühn